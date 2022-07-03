Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Харьковщине были попытки наступления врага, они пытались поближе подступиться к Харькову. Противник не имел успеха и остался на своих позициях. Враг понес потери, отошел и занимается эвакуацией раненых. Российская армия накапливает дополнительные силы, чтобы провести контрнаступление на Изюмском направлении", - подчеркнул Положухно.

Также боец харьковского спецподразделения "Азова" Кракен добавил, что на позиции уже поступило современное оружие.

"В нашем секторе уже есть оружие от западных партнеров, но значительное количество, которое мы используем – советского образца. Также у нас есть оружие украинского производства. Украинские защитники выполняют поставленные цели и действуют по плану. Причин паниковать нет", – подытожил Положухно.

Вооруженные силы Украины отразили штурм российских оккупантов неподалеку от Прудянки на Харьковщине и Мазановки Донецкой области. Рашисты отошли на ранее занятые территории

Волонтеры отменили эвакуацию с оккупированных территорий Харьковской области, которая должна была состояться 6 июня, из-за опасности

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