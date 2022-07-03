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Главная война с Россией На Изюмском направлении враг накапливает силы для контрнаступления, - боец харьковского спецподразделения "Азова" Кракен (Положухно)
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На Изюмском направлении враг накапливает силы для контрнаступления, - боец харьковского спецподразделения "Азова" Кракен (Положухно)

3 июля, 2022 воскресенье
16:39
война с Россией

Боец харьковского спецподразделения "Азова" Кракен (Данило Положухно) рассказал, что на Харьковщине враг попытался наступать, но понес потери и отошел

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Харьковщине были попытки наступления врага, они пытались поближе подступиться к Харькову. Противник не имел успеха и остался на своих позициях. Враг понес потери, отошел и занимается эвакуацией раненых. Российская армия накапливает дополнительные силы, чтобы провести контрнаступление на Изюмском направлении", - подчеркнул Положухно.

Также боец харьковского спецподразделения "Азова" Кракен добавил, что на позиции уже поступило современное оружие.

"В нашем секторе уже есть оружие от западных партнеров, но значительное количество, которое мы используем – советского образца. Также у нас есть оружие украинского производства. Украинские защитники выполняют поставленные цели и действуют по плану. Причин паниковать нет", – подытожил Положухно.

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