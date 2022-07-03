На Изюмском направлении враг накапливает силы для контрнаступления, - боец харьковского спецподразделения "Азова" Кракен (Положухно)
Боец харьковского спецподразделения "Азова" Кракен (Данило Положухно) рассказал, что на Харьковщине враг попытался наступать, но понес потери и отошел
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На Харьковщине были попытки наступления врага, они пытались поближе подступиться к Харькову. Противник не имел успеха и остался на своих позициях. Враг понес потери, отошел и занимается эвакуацией раненых. Российская армия накапливает дополнительные силы, чтобы провести контрнаступление на Изюмском направлении", - подчеркнул Положухно.
Также боец харьковского спецподразделения "Азова" Кракен добавил, что на позиции уже поступило современное оружие.
"В нашем секторе уже есть оружие от западных партнеров, но значительное количество, которое мы используем – советского образца. Также у нас есть оружие украинского производства. Украинские защитники выполняют поставленные цели и действуют по плану. Причин паниковать нет", – подытожил Положухно.
- Вооруженные силы Украины отразили штурм российских оккупантов неподалеку от Прудянки на Харьковщине и Мазановки Донецкой области. Рашисты отошли на ранее занятые территории
- Волонтеры отменили эвакуацию с оккупированных территорий Харьковской области, которая должна была состояться 6 июня, из-за опасности
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.48
Покупка 34.48Продажа 35.2
-
EUR
Покупка 35.76Продажа 36.88
- Актуальное
- Важное