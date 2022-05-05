На Изюмском направлении враг бьет запрещенными фосфорными снарядами, - боец Легиона Свободы

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".

“На Изюмском направлении ситуация традиционно напряженная. Враг постоянно бомбит город Барвинково, в том числе запрещенными Женевской конвенцией кассетными снарядами. Позиции наших бойцов, недалеко от Барвинкового, были атакованы ствольной артиллерией тяжелых калибров и запрещенных фосфорных снарядов. Мы имеем дело с ордой, которая пойдет на все. В первую очередь на огромные жертвы среди своих солдат, чтобы достичь своих целей. Но они не будут достигнуты. Сколько бы они генералов своих не прислали, они будут 300-ми и 200-ми. Мы даже торжественно приглашаем Путина, пусть приезжает на Изюмское направление, чтобы он скорее отправилось в ад", - сказал Андрей.



Также боец "Легиона Свободы" добавил, что наблюдается увеличение рейдов диверсионно-разведывательных групп противника.



"Была замечена небольшая группа вражеской техники, которая была уничтожена. Также наблюдается увеличение развода отрядов и развед рейдов врага, что может свидетельствовать о нарастании агрессии и подготовке к активным действиям. Морально-психологическое состояние врага абсолютно подавлено, несмотря на то, что генералы их силой гонят в наступление, угрожая уголовными делами", - заметил Андрюша.



Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях , а российские кафиры сосредоточивают усилия на Луганском направлении

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb