На Изюмском направлении воюет третьесортная российская армия, но мобилизация уничтожит РФ изнутри, – военный эксперт Коваленко
Военный эксперт Александр Коваленко считает, что Россия истощена, поскольку на Изюмском направлении сражается третьесортная российская армия, но общая мобилизация уничтожит РФ изнутри
Эксперт рассказал об этом в эфире Еспресо.
"Мы видим, как руководство России сейчас использует не очень качественный второсортный или даже третьесортный ресурс своей армии. На Изюмском плацдарме сейчас используется ресурс так называемой 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа. Даже по характеристикам российской армии это уже подразделения не второго, а третьего качества. Россияне говорят о необходимости мобилизации 800 тыс человек, но это будут не те люди, которые готовы брать в руки оружие и идти воевать в Украину. А это очень весомый фактор нестабильности, который может возникнуть внутри России", - отметил Коваленко.
Военный эксперт добавил, что подразделения российской армии сейчас истощены и военное руководство видит угрозу беспорядков внутри России из-за всеобщей мобилизации, но не готово ее признавать.
"Российские власти не видят другой стратегии ведения войны против Украины, кроме как объявить всеобщую мобилизацию, ведь им не хватает человеческого ресурса для компенсации потерь на войне. Мобилизовать будут людей, которые не очень хотят воевать в Украине. Поэтому вполне вероятно, что российское руководство и использует этот ресурс мобилизации, который в первую очередь уничтожит саму Российскую Федерацию", – отметил Александр Коваленко.
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