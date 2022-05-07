English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией На Изюмском направлении воюет третьесортная российская армия, но мобилизация уничтожит РФ изнутри, – военный эксперт Коваленко
Эксклюзив

На Изюмском направлении воюет третьесортная российская армия, но мобилизация уничтожит РФ изнутри, – военный эксперт Коваленко

7 мая, 2022 суббота
14:55
война с Россией

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что Россия истощена, поскольку на Изюмском направлении сражается третьесортная российская армия, но общая мобилизация уничтожит РФ изнутри

Эксперт рассказал об этом в эфире Еспресо.

"Мы видим, как руководство России сейчас использует не очень качественный второсортный или даже третьесортный ресурс своей армии. На Изюмском плацдарме сейчас используется ресурс так называемой 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа. Даже по характеристикам российской армии это уже подразделения не второго, а третьего качества. Россияне говорят о необходимости мобилизации 800 тыс человек, но это будут не те люди, которые готовы брать в руки оружие и идти воевать в Украину. А это очень весомый фактор нестабильности, который может возникнуть внутри России", - отметил Коваленко.

Военный эксперт добавил, что подразделения российской армии сейчас истощены и военное руководство видит угрозу беспорядков внутри России из-за всеобщей мобилизации, но не готово ее признавать.

"Российские власти не видят другой стратегии ведения войны против Украины, кроме как объявить всеобщую мобилизацию, ведь им не хватает человеческого ресурса для компенсации потерь на войне. Мобилизовать будут людей, которые не очень хотят воевать в Украине. Поэтому вполне вероятно, что российское руководство и использует этот ресурс мобилизации, который в первую очередь уничтожит саму Российскую Федерацию", – отметил Александр Коваленко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
9 мая
Александр Коваленко
Харковщина
Читайте также:
6 мая, 2022 пятница
В ОПУ рассказали, кто действительно стоит за приездом Анджелины Джоли во время войны в Украину
Артем Мілевський
6 мая, 2022 пятница
"У тебя на бухло есть деньги, а за суп не можешь заплатить?": звезда шоубиза Астафьева, которая волонтерит в ресторане, рассказала о наглом поведении футболиста Милевского
Японія
7 мая, 2022 суббота
Министр обороны Японии объяснил, как реакция мира на агрессию РФ против Украины влияет на действия Китая
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.34
    Покупка 31.34
    Продажа 32.02
  • EUR
    Покупка 32.92
    Продажа 33.78
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
7 мая
16:08
На Харьковщине местный житель за $2 тыс. переправлял через границу украинцев в Россию
15:55
После 9 мая можно понемногу возвращаться в Киев, - Кличко
15:40
Мэр Рени на Одесчине сообщил, что его подозревают в сепаратизме
15:26
Российское министерство промышленности и торговли выпустило приказ, позволяющий обходить санкции через третьи страны, - Ермак
15:17
Россия нанесла авиаудар по Сумщине, ранен пограничник
15:07
В Украине обновили перечень громад, временно оккупированных или расположенных в зоне боевых действий
15:05
Змеебаевка. У острова Змеиный украинский "Байрактар" уничтожил российский десантный катер типа "Серна"
14:55
Эксклюзив
За 5-7 лет можно отстроить новый и современный Мариуполь, - нардеп Тарута
14:52
Сегодня Молдове ничего не угрожает, – Санду
14:32
"Путлер, намек понятен?": в Киеве появилась скульптура "Zaстрелись"
14:29
Порошенко на CNN призвал мир делать все возможное для спасения людей в Мариуполе
14:22
В Мариуполе под завалами каждого дома находятся по 80-100 мертвых тел, - советник городского головы Андрющенко
14:16
Обновлено
Россияне обстреляли инфраструктурный объект в Карловке на Полтавщине, одну ракету сбила ПВО, - глава ОВА
14:10
В Запорожской ОВА сообщили о смерти мэра временно оккупированного Токмака
14:00
Эксклюзив
Если раз в несколько дней сын напишет, что жив, - мы считаем это счастьем, - отец бойца "Азов"
13:56
Россияне ударили по Одесщине четырьмя крылатыми ракетами из стратегической авиации
13:54
ВООЗ
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко до сих пор входит в исполнительный комитет ВОЗ, - Украинский центр здравоохранения
13:51
"Шла мать с двумя детьми… Ну и че, наши вальнули ее при детях. Завалили…" – перехвачен разговор оккупанта с женой
13:29
Во Франции состоялась церемония инаугурации Макрона на второй президентский срок
13:26
В Киеве российские снаряды повредили более 200 домов, 46 школ и 30 садиков
13:16
Российских офицеров снимают с боевых позиций для охраны "парада" в Мариуполе, - украинская разведка
12:55
Экс-тренер "Динамо" Ребров заявил, что перешел в общении на украинский язык
12:41
Отдал жизнь за Украину основатель "Украинского легиона", полковник Святослав Стеценко
12:40
В Одесской области ВСУ уничтожили российский ударный беспилотный
12:32
Эксклюзив
У Шария есть будущее только в украинской тюрьме, - политтехнолог Подорожный
12:22
Погиб журналист, лейтенант ВСУ из Одесской области Максим Мединский
12:17
Донетчину продолжают обстреливать авиацией, есть пострадавшие в Бахмуте, под Лиманом и Краматорском
12:02
Лучший боксер мира устроил с россиянином дуэль взглядов перед чемпионским боем
12:00
Эксклюзив
Впервые в истории празднования независимости Израиля зажгла Факел диаспоры гражданка Украины - директор Сумского еврейского фонда
11:39
ДахаБраха во время тура по США собрал $100 тысяч в помощь Украине
11:35
Йенс Столтенберг
Генсек НАТО оценил риск ядерной угрозы со стороны России
11:04
Эксклюзив
США посылают политический сигнал РФ, подписывая закон о ленд-лизе 9 мая, — глава Центра трансатлантического диалога
10:59
Мужчине, обманувшему киевских волонтеров на полмиллиона гривен, сообщено о подозрении
10:54
Потери врага перевалили за 25 тысяч военных убитыми, - Генштаб ВСУ
10:52
Эксклюзив
Двое орков взяты в плен. Они дадут свидетельство о планах врага по Изюмскому направлению, - боец "Легиона Свободы"
10:36
Эксклюзив
Единственные вероятные провокации, которые могут быть на 9 мая, – подстрекательство в Молдове, – политолог Магда
10:12
Восстановили железнодорожное сообщение. В Ирпень прибыла первая электричка
10:11
Порошенко в интервью Independent призвал союзников наложить санкции на российский флот и заблокировать экспорт "кровавой нефти"
10:06
G7
Владимир Зеленский 8 мая примет участие в виртуальной встрече лидеров G7, - пресс-секретарь Белого дома Псаки
10:04
Николай Княжицкий
Власть возмущается, что в Германии запрещают наши флаги, а сама отказывается отмечать День победы над нацизмом 8 мая, - Княжицкий
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV