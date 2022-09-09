Об этом он сообщил в эфире Еспресо.



"Наше подразделение "Карпатская Сечь", 49-й отдельный батальон "Легиона Свободы", продолжает вести активные боевые действия на Изюмском направлении. Прежде всего, идут мощные танковые бои, мы палим танки противника. В свою очередь оккупанты пытаются не допустить нашего продвижения и удержать за собой захваченные территории, но испытывают существенные проблемы с поставкой боекомплектов. Соответственно, не могут применить артиллерию, как раньше, поэтому и происходят танковые дуэли", - проинформировал заместитель командира батальона "Карпатская Сечь".



Игорь Сабий рассказал интересную информацию из перехваченных разговоров оккупантов, что они уже жалуются на то, что во временно оккупированных селах, где они захватили дома селян, местные жители, окрыленные успехами ВСУ, приходят и выгоняют россиян из своих домов. И российские вояки в таком растерянном состоянии, что даже не противятся людям и выселяются из домов.



"Также имеем информацию, что многие оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и убегают куда глаза глядят. Морально-психологическое состояние противника очень тяжелое, он понимает, что идет поражение, также нет боекомплекта, жалуются, что у них осталось по одному-два рожка патронов к автоматам, а ждать помощи им неоткуда", - добавил Сабий.

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