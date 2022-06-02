Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо"



"Ситуация на Изюмском направлении остается напряженной. Враг продолжает обстрелы тяжелой артиллерией. Обстрелы продолжаются не только по позициям, которые держит наш батальон, но и гражданским населенным пунктам. Этой ночью оккупанты обстреляли наши гражданские объекты кассетными боеприпасами. , за последние сутки нет раненых и погибших. Хотя за последние три дня у нас четыре раненых, все они уже проходят лечение", - рассказала Чашка.

Чашка также добавила, что враг проводит обстрелы в течение суток, однако больше всего активизируется ночью.

"Мы наблюдаем, что враг больше всего проводит обстрелы ночью. Особенно это касается гражданских объектов. Создается такое впечатление, что оккупанты пристреливаются и готовятся к каким-то атакам. Однако, если только враг начинает какое-то передвижение, мы об этом знаем с помощью нашей разведки. Попытки прорыва у них не получатся. Наши военные готовы отражать атаки врага", - добавила Чашка.

Чашка добавила, что все населенные пункты в Изюмском районе находятся в зоне поражения артиллерии врага.

"Все населенные пункты в Изюмском районе находятся в зоне поражения артиллерии врага. Для оккупантов сейчас очень важен захват городка Барвинково. Этот город сейчас больше всего страдает от вражеских обстрелов артиллерии и авиа ударов. В Барвенково есть еще много гражданских. Мы продолжаем оказывать им помощь и призываем людей эвакуироваться", - добавила Чашка.

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