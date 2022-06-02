На Изюмском направлении оккупанты усилили артиллерийские обстрелы. Просим гражданских эвакуироваться, - заместитель командира батальона "Карпатская Сечь" Чашка
Заместитель командира батальона "Карпатская Сечь" Чашка рассказала, что на Изюмском направлении враг усилил артиллерийские обстрелы гражданских объектов
Чашка также добавила, что враг проводит обстрелы в течение суток, однако больше всего активизируется ночью.
"Мы наблюдаем, что враг больше всего проводит обстрелы ночью. Особенно это касается гражданских объектов. Создается такое впечатление, что оккупанты пристреливаются и готовятся к каким-то атакам. Однако, если только враг начинает какое-то передвижение, мы об этом знаем с помощью нашей разведки. Попытки прорыва у них не получатся. Наши военные готовы отражать атаки врага", - добавила Чашка.
Чашка добавила, что все населенные пункты в Изюмском районе находятся в зоне поражения артиллерии врага.
"Все населенные пункты в Изюмском районе находятся в зоне поражения артиллерии врага. Для оккупантов сейчас очень важен захват городка Барвинково. Этот город сейчас больше всего страдает от вражеских обстрелов артиллерии и авиа ударов. В Барвенково есть еще много гражданских. Мы продолжаем оказывать им помощь и призываем людей эвакуироваться", - добавила Чашка.
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