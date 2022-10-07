На Изюмщине женщина получила ранения, наступив на мину: жителей просят не подвергать себя опасности

Об этом информирует в телеграмме глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

В течение суток, 6 октября, российские оккупанты нанесли удары по Купянскому, Чугуевскому, Изюмскому районам Харьковской области.

"В результате обстрелов в Купянске возник пожар на территории мебельного цеха", - пишет Синегубов.

6 октября в медучреждения региона доставили двух человек в Купянском районе и четыре в Изюмском. Также госпитализированы двое жителей Волчанского и Чугуевского районов. Все пострадавшие в среднем тяжести.

"Утром в Изюмском районе 47-летняя женщина получила ранения, наступив на мину. Пострадавшая собирала в лесу грибы", – сообщает глава ОВА.

Синегубов призывает жителей области не подвергать себя опасности и не бродить не проверенными местами: "Менная опасность, особенно в лесополосах, не исчезла. Взрывотехники работают в усиленном режиме, но оставшиеся нам враг площади минувань огромны".

2 октября, автомобиль скорой помощи, ехавший по вызову в Балаклею Харьковской области, взорвался на мини, водитель скорой с 1501 года бригады Кононенко Александр погиб.

Россияне заминировали каждый метр газопроводов высокого давления в Балаклейском обществе, чтобы их невозможно было отремонтировать.

6 октября Олег Синегубов сообщил, что россияне обстреляли дронами-камикадзе один из районов Харькова. Ночью оккупанты обстреливали четыре района Харьковщины, в результате чего в одном из районов трое мужчин получили ранения.

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