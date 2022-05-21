Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".



"На Изюмском направлении мы фиксируем уменьшение интенсивности обстрелов наших передовых позиций. Понимая бесперспективность военных действий, они уничтожают информационную политику государства. Уничтожают каналы, которые транслируют украинское телевидение и пытаются установить трансляцию телевидения из мордора, из Московии. Я уверен, что эти шаги ни к чему не приведут потому, что у общества есть интернет и весь мир видит их зверства в каждом селе, где они находятся, они насилуют женщин, забирают в лагеря и расстреливают мирных мужчин и это происходит повсюду. Такая политика врага по информационному блокированию украинских телеканалов ни к чему не приведет. Украинская армия будет постепенно перемалывать их живую силу и боевую технику. Я уверен, что очень скоро мы будем продвигаться вперед и освобождать украинские села и города", - подчеркнул Андрейко.



Также боец "Легиона Свободы" добавил, что в Харьковской области ВСУ оттесняют врага к северной границе.



"На Изюмском направлении мы фиксируем уменьшение интенсивности обстрелов наших передовых позиций. Бойцы подразделения "Карпатская Сечь" ночью уничтожили два танка. Наши бойцы готовы вести наступательные действия на Изюмском направлении, где мы держим позиции", - подчеркнул Андрийко.

На Изюмском направлении в Харьковской области Силы обороны Украины перешли в контрнаступление

По состоянию на 16 мая, российские оккупационные войска продолжают попытки наступления в Восточной операционной зоне, сосредоточив основные усилия на Донецком направлении.

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