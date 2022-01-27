На избирательный участок Киево-Могилянской академии напали и похитили ящик для голосования, - претендент на пост президента вуза Квит
Претендент на пост президента Киево-Могилянской академии Сергей Квит заявил, что на избирательный участок ЗВО напали и похитили ящик для голосования
Об этом он сообщил в Facebook.
"На избирательный участок НаУКМА только что было совершено нападение и открыт похищен один из ящиков для голосования", - написал Квит.
По его словам, сейчас там работает полиция. Процедура голосования продолжается.
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