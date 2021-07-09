На Ивано-Франковщине трое детей в реанимации из-за укусов змей
В Ивано-Франковской области трое детей госпитализированы из-за укусов змей
Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской ОГА.
"8 июля в 20 час. 45 мин. поступило сообщение от дежурного врача Коломыйской детской больницы о том, что 08.07.2021р. в больницу был доставлен гр., 2005 г.р., житель с. Котлов Коршивской ТГ Коломыйского р-на с диагнозом "Анафилактический шок вследствие укуса змеи". Госпитализирован в КНП "ОДКБ". Пострадавший находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Также ребенка 2009 года рождения укусила змея за правую руку. Ее госпитализировали в КНП "ОДКБ". Пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Кроме того, сообщается, что на детской площадке змея укусила ребенка 2005 года рождения. Пострадавший также находится в реанимации КНП "ОДКБ" в тяжелом состоянии.
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