На Ивано-Франковщине произошло землетрясение

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Эпицентр землетрясения находился в Богородчанском районе, на глубине 5 км.



"По классификации землетрясений относится к неосязаемых. По расчетам интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей", - говорится в сообщении.