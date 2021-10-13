На Ивано-Франковщине произошло землетрясение
В Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,3 балла
Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
Эпицентр землетрясения находился в Богородчанском районе, на глубине 5 км.
"По классификации землетрясений относится к неосязаемых. По расчетам интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей", - говорится в сообщении.
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