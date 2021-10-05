На Ивано-Франковщине произошло массовое отравление в фастфуде

Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

"Государственное учреждение" Ивано-Франковский областной центр по контролю и профилактике болезней МЗ Украины "информирует о зарегистрированном групповой очаг острой кишечной инфекции в заведении общественного питания" Crispy ", г.. Калуш, пр. Л., Кольский район Ивано-Франковской области", - говорится в повидоленни.

В инфекционное отделение Калушской городской больницы были госпитализированы восемь человек, из них один ребенок до 15 лет.

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