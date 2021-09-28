На Ивано-Франковщине осудили военного, который бросил в толпу посетителей кафе гранату

Об этом сообщает местное издание versii.if.ua.

Рожнятовский районный суд вынес приговор уроженцу Донецкой области, взорвавшему гранату в кафе в селе Лесная Тарновица Надвирнянского района.

Обвиняемый свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал полностью.

Суд пояснил, что конфликт начался с того, что кто-то из посетителей плохо высказался о его ребенке, а также назвали его "сепаром". Гранату и другие боеприпасы он привез из Донбасса, где проходил военную службу связанную с антитеррористической операцией в составе 54 бригады близ с.Семигирья Бахмутского района Донецкой области. В том, что погиб человек и разной степени телесные повреждения получили другие люди, он искренне раскаивается и искренне просит у пострадавших прощения, а суд строго его не наказывать.

Так, суд признал мужчину виновным и назначил окончательное наказание по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим наказанием в виде лишения свободы сроком 8 лет.

Напомним, ситуация произошла 20 мая 2018 года. Военный ВСУ, который находился в отпуске, поконфликтовал с посетителями кафе, произошла драка. Мужчина пошел домой, взял гранату, чтобы разобраться со своими обидчиками. Посетители кафе, увидев пьяного мужчину с боевой гранатой в руках, пытались его обезвредить, держа за руки. Однако во время физического противостояния, мужчина бросил гранату и произошел взрыв.

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