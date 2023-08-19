На испанском острове Тенерифе четвертый день бушуют лесные пожары: эвакуировано более 26 тыс. человек
На испанском острове Тенерифе уже четвертый день не утихают лесные пожары: по состоянию на субботу, 19 августа, с острова эвакуировали более 26 тысяч человек из 11 городов
Об этом информирует Reuters .
Отмечается, что пожары начались 16 августа в горном национальном парке вокруг вулкана Тейде вследствие жары. Они остаются неконтролируемыми, однако пока не перекинулись на основные туристические зоны.
По состоянию на обед субботы пламя распространилось на площадь около 5 тысяч гектаров вдоль 50-километрового периметра, но ни один жилой дом не пострадал.
Тушение пожара затрудняют повышение температуры и усиление ветра.
- на одном из крупнейших островов Гавайского архипелага, Мауи, популярном среди туристов, бушуют масштабные лесные пожары, больше всего пострадал исторический город Лахайна. По словам официальных лиц округа, в Лахайне пострадали более 270 зданий, сотни семей были эвакуированы. Кроме уничтоженных домов и предприятий повреждены исторические и культурные объекты города.
- По состоянию на 17 августа количество погибших в результате пожаров на Гавайях возросло до 111 человек, среди них есть дети. Еще более тысячи - считаются пропавшими без вести.
- Тем временем 18 августа в Канаде из-за быстрого приближения масштабного лесного пожара к Йеллоунайфу, столице Северо-Западных территорий, правительство приказало около 20 тысячам жителей немедленно эвакуироваться.
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