Об этом информирует Reuters .

Отмечается, что пожары начались 16 августа в горном национальном парке вокруг вулкана Тейде вследствие жары. Они остаются неконтролируемыми, однако пока не перекинулись на основные туристические зоны.

По состоянию на обед субботы пламя распространилось на площадь около 5 тысяч гектаров вдоль 50-километрового периметра, но ни один жилой дом не пострадал.

Тушение пожара затрудняют повышение температуры и усиление ветра.