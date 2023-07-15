Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что пожар начался ранним утром 15 июля в населенном пункте Эль-Пинар-де-Пунтагорда. Это лесистая местность, расположенная на севере острова. По данным президента Канарских островов Фернандо Клавихо, по состоянию на данный момент пожар уничтожил 11 домов и около 140 га территории.

Мэр Пунтагорды Висенте Родригес сообщил журналистам, что этот район страдает от затяжного отсутствия дождя, как и большая часть Испании. На прошлой неделе температура в этой местности достигла 40 градусов по Цельсию.

Президент Канарских островов сообщил, что количество людей, которых необходимо будет эвакуировать, может увеличиться до 1000 человек.

"Это зависит от того, сможем ли мы взять под контроль эти сильные ветры", – сказал Клавихо.

Он добавил, что испанская армия привлекла 150 пожарных, чтобы помочь местным бригадам бороться со стихией. Дополнительные бригады пожарных прибывают с острова Тенерифе. Четыре вертолета и четыре пожарных подразделения на земле боролись, чтобы взять под контроль огонь на острове, который является частью испанского архипелага у побережья западной Африки.