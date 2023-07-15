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На испанском острове Ла-Пальма горят леса: эвакуировали более 500 человек

15 июля, 2023 суббота
19:50
Мир

Из-за лесных пожаров с острова Ла-Пальма в Испании местные власти эвакуировали по меньшей мере 500 человек. Пожар стал первым стихийным бедствием на острове после извержения вулкана в 2021 году

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что пожар начался ранним утром 15 июля в населенном пункте Эль-Пинар-де-Пунтагорда. Это лесистая местность, расположенная на севере острова. По данным президента Канарских островов Фернандо Клавихо, по состоянию на данный момент пожар уничтожил 11 домов и около 140 га территории.

Мэр Пунтагорды Висенте Родригес сообщил журналистам, что этот район страдает от затяжного отсутствия дождя, как и большая часть Испании. На прошлой неделе температура в этой местности достигла 40 градусов по Цельсию.

Президент Канарских островов сообщил, что количество людей, которых необходимо будет эвакуировать, может увеличиться до 1000 человек.

"Это зависит от того, сможем ли мы взять под контроль эти сильные ветры", – сказал Клавихо.

Он добавил, что испанская армия привлекла 150 пожарных, чтобы помочь местным бригадам бороться со стихией. Дополнительные бригады пожарных прибывают с острова Тенерифе. Четыре вертолета и четыре пожарных подразделения на земле боролись, чтобы взять под контроль огонь на острове, который является частью испанского архипелага у побережья западной Африки.

  • 19 мая спасатели эвакуировали около 600 жителей сел на западе Испании - лесной пожар, предположительно вызванный поджогом, опустошил до 8000 гектаров вблизи границы с Португалией.
Испания
лесные пожары
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