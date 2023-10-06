На инвестиции, восстановление и реформы: Нидерланды выделят Украине 102 млн евро
Нидерланды объявили о новом пакете помощи Украине в размере 102 млн евро. Деньги пойдут на инвестиции, восстановление и реформы. В частности, этот пакет помощи касается поддержки энергосистемы в зимний период
Об этом идет речь в сообщении нидерландского правительства.
Министр внешней торговли и развития Нидерландов Лише Шрайнемахер заявила о выделении третьего пакета помощи Украине в 2023 году в размере 102 миллионов евро для подготовки к зиме, поддержке реформ и инвестиций.
Из этого нового транша 60 миллионов евро пойдут в поддержку нидерландских компаний, стремящихся внести свой вклад в восстановление страны. Эти деньги предназначены для страхования экспортных кредитов для покрытия платежных рисков инвестиций и транзакций в Украине.
Кроме того, чтобы помочь Украине подготовиться к зиме, 30 млн евро пойдут на закупку газа и поставку компонентов для электросети.
Остальные 12 миллионов евро пойдут на поддержку недавно освобожденных территорий, а также на то, чтобы Международный валютный фонд помог Украине внедрять реформы путем предоставления технической помощи.
Зеленский поблагодарил Нидерланды за поддержку
Сегодня, 6 сентября, во время вечернего видеообращения Владимир Зеленский поблагодарил Нидерланды за выделение очередного пакета помощи.
"Сегодня есть еще и решение о новом пакете от Нидерландов в объеме более 100 миллионов евро, и этот пакет фокусируется именно на поддержке нашей энергосистемы. В ближайшее время проговорим с господином премьер-министром Марком Рютте и наши дальнейшие шаги", - сказал Зеленский.
- В начале сентября Нидерланды объявили об открытии программы под названием Ukraine Partnership Facility (UPF). Нидерландские и международные компании, а также общественные организации, желающие работать над восстановлением в Украине, могут получить на это гранты.
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