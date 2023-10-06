На инвестиции, восстановление и реформы: Нидерланды выделят Украине 102 млн евро

Об этом идет речь в сообщении нидерландского правительства.

Министр внешней торговли и развития Нидерландов Лише Шрайнемахер заявила о выделении третьего пакета помощи Украине в 2023 году в размере 102 миллионов евро для подготовки к зиме, поддержке реформ и инвестиций.

Из этого нового транша 60 миллионов евро пойдут в поддержку нидерландских компаний, стремящихся внести свой вклад в восстановление страны. Эти деньги предназначены для страхования экспортных кредитов для покрытия платежных рисков инвестиций и транзакций в Украине.

Кроме того, чтобы помочь Украине подготовиться к зиме, 30 млн евро пойдут на закупку газа и поставку компонентов для электросети.

Остальные 12 миллионов евро пойдут на поддержку недавно освобожденных территорий, а также на то, чтобы Международный валютный фонд помог Украине внедрять реформы путем предоставления технической помощи.

Зеленский поблагодарил Нидерланды за поддержку

Сегодня, 6 сентября, во время вечернего видеообращения Владимир Зеленский поблагодарил Нидерланды за выделение очередного пакета помощи.

"Сегодня есть еще и решение о новом пакете от Нидерландов в объеме более 100 миллионов евро, и этот пакет фокусируется именно на поддержке нашей энергосистемы. В ближайшее время проговорим с господином премьер-министром Марком Рютте и наши дальнейшие шаги", - сказал Зеленский.