На иностранные рынки за полтора года вышло 137 украинских компаний, - Кулеба

Об этом сообщает Укринформ.



"За полтора года работы правительства 137 украинских компаний начали работу на иностранных рынках при содействии МИД и заграничных дипломатических учреждений Украины", - цитирует агентство слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.



Министр отметил, что МИД в сотрудничестве с Государственной службой по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей открыло или возобновило доступ на рынки для 59 товарных групп в 18 странах мира.



Он добавил, что создание новых экономических возможностей для украинских экспортеров и привлечения инвесторов является одним из шести ключевых приоритетов Стратегии внешнеполитической деятельности.



Кулеба также сообщил о подписании Порядка деятельности отделов по экономическим вопросам в составе зарубежных дипломатических учреждений. Этот документ устанавливает конкретные показатели: количество открытых рынков для групп украинских товаров, количество организованных дипломатами встреч украинских компаний с иностранными партнерами с перечнем названий компаний, вышедших на рынок другой страны, объем привлеченных инвестиций.

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