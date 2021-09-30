На иностранные рынки за полтора года вышло 137 украинских компаний, - Кулеба
За полтора года работы правительства на новые иностранные рынки вышло 137 украинских компаний
Об этом сообщает Укринформ.
"За полтора года работы правительства 137 украинских компаний начали работу на иностранных рынках при содействии МИД и заграничных дипломатических учреждений Украины", - цитирует агентство слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
Министр отметил, что МИД в сотрудничестве с Государственной службой по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей открыло или возобновило доступ на рынки для 59 товарных групп в 18 странах мира.
Он добавил, что создание новых экономических возможностей для украинских экспортеров и привлечения инвесторов является одним из шести ключевых приоритетов Стратегии внешнеполитической деятельности.
Кулеба также сообщил о подписании Порядка деятельности отделов по экономическим вопросам в составе зарубежных дипломатических учреждений. Этот документ устанавливает конкретные показатели: количество открытых рынков для групп украинских товаров, количество организованных дипломатами встреч украинских компаний с иностранными партнерами с перечнем названий компаний, вышедших на рынок другой страны, объем привлеченных инвестиций.
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