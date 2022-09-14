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На индивидуальные аптечки для ВСУ: группа ТНМК играет благотворительные концерты в Польше, Литве и Латвии

14 сентября, 2022 среда
21:13
Культура

Украинская группа "Танок на майдані Конго" в рамках благотворительного европейского тура в поддержку украинской армии 14-16 сентября дает три концерта - в Польше, Литве и Латвии

Об этом сообщила пресс-служба группы, пишет Укринформ.

Как гогворится в сообщении, во время тура музыканты собирают средства на индивидуальные аптечки для военных.

"В Украине идет мощное контрнаступление ВСУ и они нужны как никогда раньше. Много уже приобрели и уверены, что приобретем еще больше. С нашими людьми нельзя не победить", - сказали в группе.

Отмечается, что в этом благотворительном туре группа представляет уникальную акустическую программу, частично она написана для поездки.

"Наши ожидания в балтийском туре – это хорошая погода, а даже если и дождь, то все равно теплый прием и много-много людей. Поскольку война не заканчивается, когда приходят грозы и холод, мы должны это помнить... Поэтому не упустите этот шанс послушать любимые песни в "уличных" аранжировках. Это круто", - сказали в ТНМК.

Также в сообщении говорится, что концерты пройдут в Люблине на Литовской площади (14 сентября), Вильнюсе на Ратушной площади (15 сентября), Риге на площади возле Дома конгрессов (16 сентября).

"Три участника группы – вокалист Олег "Фагот" Михайлюта, бас-гитарист Константин Жуйков и гитарист Ярослав Веревкин с началом полномасштабной войны взялись за оружие, соответственно – в Теробороне, Нацгвардии и ВСУ. На время благотворительных концертов они получают отпуска", - пишет Укринформ.

  • Во время благотворительного концерта в Дрездене злоумышленники украли из концертного буса группы ТНМК ценные вещи и деньги.

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