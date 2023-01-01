Об этом сообщает g1.

Полиция задержала мужчину, когда он пытался проникнуть на площадь, нож и фейерверк были найдены во время обыска. Отмечается, что злоумышленник приехал из Рио-де-Жанейро для участия в мероприятии.

Это второй раз Лула да Сильва становится президентом Бразилии – впервые он возглавлял страну с 2003 по 2011 год.

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