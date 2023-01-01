На инаугурацию Лула да Сильвы, вновь возглавившего Бразилию, хотел попасть вооруженный мужчина
Мужчина, вооруженный ножом и фейерверком, пытался попасть на площадь Тресс Подерес в городе Бразилиа, где 1 января проходила инаугурация президента Лула да Сильвы
Об этом сообщает g1.
Полиция задержала мужчину, когда он пытался проникнуть на площадь, нож и фейерверк были найдены во время обыска. Отмечается, что злоумышленник приехал из Рио-де-Жанейро для участия в мероприятии.
Это второй раз Лула да Сильва становится президентом Бразилии – впервые он возглавлял страну с 2003 по 2011 год.
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