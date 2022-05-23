"На их руках тысячи убитых": мэрия Мариуполя назвала коллаборантов из ОПЗЖ, корректировавших обстрелы города
Мэрия Мариуполя обнародовала список 9 коллаборантов из ОПЗЖ, организовавших "парад" 9 мая и корректировавших российские обстрелы города
Об этом сообщил Мариупольский горсовет в телеграмме .
"На их руках уничтожение Мариуполя и тысячи убитых, они корректировали вражеский огонь, в результате чего мариупольцы остались без света, воды, связи и запасов продовольствия. Они - это коллаборанты из местной фракции партии "ОПЗЖ". По собственному желанию эти предатели примкнули к врага и сейчас продолжают издеваться над остающимися в городе мариупольцами, именно они 9 мая организовали праздник на костях, когда прошли по улицам, на которых еще вчера лежали погибшие мариупольцы, с криками "ура", - отметили в ведомстве.
На сотрудничество с оккупантами согласились Константин Иващенко, Вадим Истратов, Дмитрий Хаджинов, Евгений Хармышев, Валерий Агибалов, Сергей Бурлаков, Виктория Калачева, Елена Карпенко и Наталья Сотникова.
- 4 апреля в Мариуполе городские депутаты от запретной партии ОПЗЖ избрали "городским головой" Константина Иващенко.
- Константин Иващенко получил от российского руководства приказ зачистить часть центрального района города от завалов и тел погибших для проведения парада оккупантов 9 мая.
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