На играх непокоренных в Нидерландах Меган Маркл приветствовала украинскую команду со словами "Слава Украине"
В Нидерландах на Играх непокоренных Меган Маркл приветствовала украинскую команду со словами "Слава Украине", а принц Гарри назвал мероприятие возможностью для мира лучше показать Украину
Об этом пишет Mirror .
В субботу, 17 апреля, Меган Маркл пригласили выступить на сцене. Она поблагодарила Нидерландов за возможность провести "Игры непокоренных".
"Для каждой команды, как мы с мужем отдаем себе отчет, было непросто приехать сюда, как физически, так и эмоционально. Особенно для сборной Украины, которую мы все поддерживаем", - отметила Меган Маркл, добавив: "Слава Украине!".
Принц Гарри подчеркнул, что "Игры непокоренных" позволят миру "лучше показать" Украину.
- "Игры непокоренных" (Invictus Games) - это начатые принцем Гарри спортивные соревнования для ветеранов, получивших ранения во время боевых действий. Впервые они прошли в 2014 году.
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