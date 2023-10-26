На Ибице изъяли более 8 тонн гашиша: его перевозили в трех фургонах
Испанские таможенники во время патрулирования на Балеарских островах обнаружили и конфисковали рекордную для региона партию гашиша весом более восьми тонн
Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".
В ночь на воскресенье, 22 октября, работники таможни Испании на популярном туристическом острове Ибица наткнулись на три фургона, которые ехали с выключенными фарами по дороге, соединяющей село Сан-Хоан-де-Лабритха на севере острова с пляжем.
Водители трех фургонов "резко затормозили", из-за чего их транспортные средства столкнулись между собой, а сами они вместе с пассажирами скрылись.
В фургонах таможенники обнаружили 216 мешков с 8,3 тоннами гашиша, что, по словам таможенников, стало "самым большим изъятием гашиша, когда-либо совершенным на Балеарских островах".
Тех, кто был в фургонах, так и не обнаружили.
Балеарские острова, архипелаг у восточного побережья Испании, являются одним из популярнейших мест отдыха для туристов.
В то же время испанские власти подозревают, что наркоторговцы используют острова, в частности Ибицу, как "перевалочный пункт" для гашиша, который затем распространяется по всей Европе. Число этого наркотика в Средиземноморье в последние месяцы растет.
Близость Испании к Северной Африке – основному источнику гашиша – и ее тесным связям с бывшими колониями в Латинской Америке – главным мировым производителем кокаина – превратили страну в одно из мест контрабанды наркотиков в Европу.
- 24 ноября колумбийские военные изъяли у повстанцев 10 тонн кокаина на сумму $300 млн.
- 18 апреля полиция в море у берегов Сицилии обнаружила 2 тонны кокаина, а 16 мая в Италии обнаружили и конфисковали рекордную партию кокаина весом 2734 кг, которую переправляли из Эквадора в Армению через Грузию.
- В середине июня в порту Лондона правоохранители обнаружили 1,6 тонн кокаина стоимостью более 120 миллионов фунтов стерлингов.
- В июле итальянские власти изъяли рекордную партию кокаина весом 5,3 тонны, которую перевозили кораблями у южного побережья Сицилии.
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- 17 августа В Москве суд оправдал обвиняемых в контрабанде более 470 кг кокаина.
- 24 августа сообщалось, что представители Европола вместе с правоохранительными органами Хорватии, Италии, Испании и Сербии изъяли 700 килограммов кокаина и арестовали нескольких подозреваемых в причастности к так называемому Балканскому картелю.
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- В Ирландии полиция изъяла партию кокаина весом более 2 тонн и стоимостью около €157 млн - это рекорд в истории страны.
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