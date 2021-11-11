На границу с Беларусью перебросили 8,5 тыс. сил МВД для защиты от мигрантов

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Эта группировка будет состоять из 3 тысяч военнослужащих Государственной пограничной службы, 3,5 тысяч - Национальной гвардии Украины и 2 тысяч - Нацполиции. Будет дежурить также авиация МВД, в том числе 15 вертолетов, которые обеспечат мобильность и, при необходимости, будут перебрасывать наши силы на границу", – сказал министр МВД Денис Монастырский во время визита к белорусской границе.

Силы перебросили и развернули в соответствии с решением СНБО, чтобы улучшить охрану на тех участках, где потенциально возможно движение мигрантов.





По словам министра МВД, украинский рубеж следует усилить еще и "интеллектуальной границей", на которую должны выделить 17 млрд грн.

"Украинский рубеж не обустроен, поэтому в кратчайшие сроки Украина должна построить "интеллектуальную границу" с Россией и Беларусью. Для финансирования этого проекта понадобится 17 млрд грн. Эти средства будут выделены из бюджета", - сказал министр.

В настоящее время ситуация под контролем и никаких угроз с белорусской стороны нет.



