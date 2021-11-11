На границу с Беларусью перебросили 8,5 тыс. сил МВД для защиты от мигрантов
На границу с Беларусью перебросили 8,5 тыс. сотрудников МВД Украины, чтобы сдерживать возможные массовые попытки нелегальных мигрантов попасть в страну
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Эта группировка будет состоять из 3 тысяч военнослужащих Государственной пограничной службы, 3,5 тысяч - Национальной гвардии Украины и 2 тысяч - Нацполиции. Будет дежурить также авиация МВД, в том числе 15 вертолетов, которые обеспечат мобильность и, при необходимости, будут перебрасывать наши силы на границу", – сказал министр МВД Денис Монастырский во время визита к белорусской границе.
Силы перебросили и развернули в соответствии с решением СНБО, чтобы улучшить охрану на тех участках, где потенциально возможно движение мигрантов.
По словам министра МВД, украинский рубеж следует усилить еще и "интеллектуальной границей", на которую должны выделить 17 млрд грн.
"Украинский рубеж не обустроен, поэтому в кратчайшие сроки Украина должна построить "интеллектуальную границу" с Россией и Беларусью. Для финансирования этого проекта понадобится 17 млрд грн. Эти средства будут выделены из бюджета", - сказал министр.
В настоящее время ситуация под контролем и никаких угроз с белорусской стороны нет.
- Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли к границе с Польшей в сопровождении силовиков.
- По состоянию на 9 ноября на границе с Белоруссией польские спецслужбы насчитывали около 4 тыс. мигрантов.
- Утром 10 ноября сообщалось , что десятки мигрантов прорвались через белорусско-польскую границу.
- ЕС готовит новые санкции против Беларуси, в частности, министра иностранных дел Владимира Макея и авиакомпании "Белавиа", которая перевозит мигрантов.
- Депутат крупнейшей в Бундестаге Социал-демократической партии Германии Нильc Шмид предложил привлечь Украину к решению проблемы с мигрантами на белорусско-польской границе. Он сказал, что мигрантов можно отправлять в Украину, пока ЕС будет рассматривать заявки на их убежище.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил на идею немецкого депутата предложением однопартийцам Шмида пригласить мигрантов в свои дома.
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