На границе задержали украинца, который пытался ввезти почти 3 кг наркотиков под видом биодобавок для животных

Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, передает Интерфакс-Украина.



Отмечается, что в пункте пропуска "Гоптовка" (Харьковская область) во время погранично-таможенного оформления микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, которым с РФ возвращался гражданин Украины (1967 г.р.), служебный пес сработал на одну из сумок.

"Внутри был запаян полиэтиленовый мешочек весом почти 3 кг, наполненный мелкими белыми кристаллами. Экспресс-анализ показал, что найденное вещество содержит наркотические вещества по индикатору" героин, морфин, бупренорфин ", - говорится в сообщении.

Водитель автомобиля пояснил пограничникам, что наркокурьером стал нечаянно, поскольку занимается нерегулярными перевозками людей и иногда грузов. Он рассказал, что вез из РФ биодобавку для животных по заказу одной фирмы. Сообщить о передаче во время погранично-таможенного оформления водитель, по его словам, забыл.

Решается вопрос о начале досудебного расследования по ст.305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

Обнаруженную кристаллическое вещество направлено на экспертизу.