На границе в бейби-боксе автомобиля обнаружили взрослого мужчину-"уклониста"

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, мужчину обнаружили в автомобиле марки Рено, в котором ехала женщина с двумя своими детьми, передает Еспресо.TV.

"Проверив их документы, пограничники осмотрели еще и багажник авто, где обнаружили в бейби-боксе мужчину 1985 года рождения. Как выяснилось, таким образом жена пыталась перевезти по ту сторону границы отца своих детей. Охранники границы не пропустили "пассажира", так как на период военного положения выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства правонарушения. На гражданина Украины составили административные документы за попытку нарушения государственной границы. Также составлены документы и на его супругу по статье 332 УКУ (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Напомним, 30-летний киевлянин с паспортом жены прикидывался женщиной, чтобы выехать из Украины.

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