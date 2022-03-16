Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная Общество На границе в бейби-боксе автомобиля обнаружили взрослого мужчину-"уклониста"

На границе в бейби-боксе автомобиля обнаружили взрослого мужчину-"уклониста"

16 мартa, 2022 среда
17:03
Общество

На границе с Молдовой в пункте пропуска "Росошаны" пограничники Черновицкого отряда разоблачили необычного "пассажира"

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, мужчину обнаружили в автомобиле марки Рено, в котором ехала женщина с двумя своими детьми, передает Еспресо.TV.

"Проверив их документы, пограничники осмотрели еще и багажник авто, где обнаружили в бейби-боксе мужчину 1985 года рождения. Как выяснилось, таким образом жена пыталась перевезти по ту сторону границы отца своих детей. Охранники границы не пропустили "пассажира", так как на период военного положения выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства правонарушения. На гражданина Украины составили административные документы за попытку нарушения государственной границы. Также составлены документы и на его супругу по статье 332 УКУ (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

  • Напомним, 30-летний киевлянин с паспортом жены прикидывался женщиной, чтобы выехать из Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
война с Россией
Читайте также:
16 мартa, 2022 среда
В Виннице слышны взрывы
Александр Лукашенко
4 мартa, 2022 пятница
Отказ от нейтралитета и освобождение президента от ответственности: Лукашенко подписал решение об изменении Конституции Беларуси
15 мартa, 2022 вторник
Воссоедините "Еву Браун" с "фюрером". Активисты в Швейцарии создали петицию о депортации любовницы Путина
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.25
    Покупка 29.25
    Продажа 30.1
  • EUR
    Покупка 32.39
    Продажа 33.42
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
16 мартa
17:24
Глава МИД Турции призвал Лаврова прекратить войну в Украине
17:04
Михаил Подоляк
Это единственный способ завершить войну: Подоляк объявил о подготовке к переговорам Зеленского с Путиным
16:55
ВСУ сбили вертолет неподалеку от Николаева
16:49
Херсонщина находится на грани гуманитарной катастрофы из-за войны РФ против Украины, - Денисова
16:48
Малайзия присоединится к обращению в ИКАО по поводу крушения МН17
16:43
Депозиты украинцев за время войны выросли на 16% - НБУ
16:38
Зафиксированы случаи, когда неизвестные пытаются завладеть формой пожарных - ГСЧС просит быть бдительными
16:36
Израиль передал Украине 16 тонн медикаментов и гумгрузов. Запланировано еще 46 тонн
16:36
Оккупанты обстреляли жилой район в Бердичеве, есть раненые
16:19
В Украине создан ресурс bachu.info для распространения данных о передвижении захватчиков, - Центр при СНБО
16:16
электроэнергиия
"Энергетический безвиз": Украина синхронизировалась с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E
16:12
Novartis
Фармацевтическая компания Novartis временно прекращает инвестировать в Россию
16:08
россия хакер
Война в киберпространстве: российские хакеры используют новый вирус-вейпер CaddyWiper - Госспецсвязи
16:05
Зеленский выступит перед немецким Бундестагом 17 марта
15:58
Смерти и разрушения: Зеленский показал Конгрессу США видео последствий российской агрессии в Украине
15:53
Еще более 1 565 автомобилей прибыли из Мариуполя, - Запорожский горсовет
15:44
"Желаю вам быть мировым лидером. А это значит быть лидером мира": Зеленский к Байдену во время выступления в Конгрессе США
15:42
Прокурор Гаагского суда уже начал работу в Украине по сбору военных преступлений РФ
15:36
Sotheby's
Sotheby's и Christie's отказались продавать произведения русского искусства
15:27
Совет Европы исключил Россию из своих членов
15:26
Киевские убежища подключили к Wi-Fi
15:09
Во всем мире идет "охота" на российских олигархов, - Кулеба
15:04
Более 2,5 млн украинцев подали заявку на помощь в 6 500 грн - Минцифры
14:53
Volkswagen
Концерн Volkswagen приостанавливает производство авто на некоторых заводах Германии из-за нехватки комплектующих из Украины
14:52
Зеленский: мы должны бороться и вести переговоры о справедливом и честном мире для Украины, о гарантиях безопасности, которые будут работать
14:36
Российские военные отпустили мэра Скадовска
14:34
YouControl показал связь 17 тысяч украинских компаний с оккупантами
14:22
Лисичанск из-за обстрелов остался без газа
14:20
Оккупанты не платят компенсации за мобилизованных из ОРДЛО, убитых на войне РФ против Украины, и сжигают трупы военных РФ, - ГУР МО
14:15
Зеленский обратился к украинцам по поводу информационной поддержки армии
14:01
Роман Абрамович
Абрамович перед санкциями переписал активы, - Wall Street Journal
13:59
ЕС планирует закупить украинским беженцам вакцины против кори и полиомиелита
13:58
В Запорожье работают центры поддержки для эвакуированных из Мариуполя, - горсовет
13:50
У Путина возмущены конфискацией активов российских олигархов за границей, называя это "бандитизмом"
13:49
Сделайте так, чтобы Мариуполь был на устах всего мира, не дайте похоронить его под руинами, - заместитель командира полка АЗОВ
13:46
Швейцария расширяет санкции против российских предпринимателей
13:42
"Каждое утро будем вспоминать всех украинцев": Зеленский подписал указ об увековечении погибших от агрессии РФ
13:21
Следователи Международного уголовного суда уже собирают доказательства в Украине: Зеленский рассказал о работе по привлечению РФ к ответственности
13:15
"Я могу предлагать сложить оружие только военным РФ": Зеленский опроверг распространенный врагом фейк о якобы капитуляции Украины
13:11
В Херсонской области оккупанты похитили мэра Скадовска и его заместителя, горожане вышли на протест, - активист
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV