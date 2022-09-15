На границе Украины с Белгородской областью горел КПП
Возле КПП "Нехотеевка" на границе с Украиной возник пожар
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Идет обстрел села Нехотеевка Белгородского района. Один из снарядов попал на заправочную станцию, в результате чего произошел пожар. Предварительно пострадавших нет, АЗС давно не работает. Топливо отсутствует. Подразделения МЧС выехали на место", - написал российский чиновник.
Он добавил, что в результате пожара получил повреждения таможенный терминал. В подтверждение своих слов он выложил фото.
Глава российской области утверждает, что чрезвычайная ситуация возникла в результате обстрелов со стороны Украины.
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