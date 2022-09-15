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Главная война с Россией На границе Украины с Белгородской областью горел КПП

На границе Украины с Белгородской областью горел КПП

15 сентября, 2022 четверг
20:54
война с Россией

Возле КПП "Нехотеевка" на границе с Украиной возник пожар

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Идет обстрел села Нехотеевка Белгородского района. Один из снарядов попал на заправочную станцию, в результате чего произошел пожар. Предварительно пострадавших нет, АЗС давно не работает. Топливо отсутствует. Подразделения МЧС выехали на место", - написал российский чиновник.

Он добавил, что в результате пожара получил повреждения таможенный терминал. В подтверждение своих слов он выложил фото.

Глава российской области утверждает, что чрезвычайная ситуация возникла в результате обстрелов со стороны Украины.

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