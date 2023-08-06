Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

По данным Минреинтеграции, в Сумской области возобновил работу гуманитарный коридор Колотиловка – Покровка.

"Со вчерашнего дня , пункт пересечения на границе Белгородской и Сумской областей снова возобновил свою работу", - отметили в министерстве.

Отмечается, что на украинской границе действует волонтерский гуманитарный центр, где все украинцы могут получить бесплатную психологическую, юридическую и гуманитарную помощь, а также переночевать и добраться до Сум или других городов Украины.