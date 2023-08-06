На границе Сумской области с Россией заработал гуманитарный коридор Колотиловка - Покровка
Украинцы, которые эвакуируются с оккупированных территорий, могут вернуться на подконтрольную территорию Украины через пункт пропуска Колотиловка (РФ) – Покровка (Украина)
Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
По данным Минреинтеграции, в Сумской области возобновил работу гуманитарный коридор Колотиловка – Покровка.
"Со вчерашнего дня , пункт пересечения на границе Белгородской и Сумской областей снова возобновил свою работу", - отметили в министерстве.
Отмечается, что на украинской границе действует волонтерский гуманитарный центр, где все украинцы могут получить бесплатную психологическую, юридическую и гуманитарную помощь, а также переночевать и добраться до Сум или других городов Украины.
- 5 августа российская оккупационная армия в субботу, 5 августа, обстреляла Новослободскую громаду Сумской области, в результате чего погиб мужчина.
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