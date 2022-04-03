На границе США и Мексики растет количество украинских беженцев
По состоянию на 3 апреля в Мексиканском пограничном городе Тихуана 1500 украинских беженцев ожидают въезда в Соединенные Штаты
Об этом сообщает CNN.
Директор по вопросам мигрантов города Тихуана Энрике Лусеро сказал, что сейчас в городе проживает около 1500 украинцев, и он ожидает, что к концу дня их количество возрастет до 2000. По его словам, поток беженцев увеличился за последние четыре дня.
Лусеро сказал, что ожидает, что все мигранты попадут в Соединенные Штаты, но также добавил, что американские власти медленно обрабатывают их запросы на разрешение. В Тихуане для размещения всех беженцев был переоборудован спортивный комплекс.
Волонтер, работающая на границе, Инна Левиен сообщила CNN, что количество украинцев за последние три дня выросло в четыре раза. После того, как мигранты прибывают на границу, волонтеры заносят их в список и назначают номер, таким образом им не приходится ждать в очереди все время. Она добавила, что ожидание может занять более 24 часов.
CNN обратился в Госдепартамент и таможенную и пограничную службу США, но не получил ответа.
- Напомним, 2 апреля мы сообщали , что на границе США и Мексики в лагере проживало около 600 украинцев, еще около 500 остановились в гостиницах города Тихуана.
- США примут до 100 000 украинских беженцев, спасающихся от российской агрессии, заявили в администрации Байдена в прошлом месяце.
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