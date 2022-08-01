На границе Сербии и Косово исчезли все баррикады и возобновилось движение
На границе Сербии и Косово возобновлено движение на пунктах пропуска после того, как косовские сербы разобрали установленные там накануне баррикады.
Об этом сообщает РТС.
Как сообщают корреспонденты сербского телеканала, было возобновлено движение на обоих пограничных пунктах пропуска – Яринье и Мердар.
В то же время, со стороны Косово началось внедрение анонсированных ранее правил об издании временных удостоверений для владельцев сербских документов.
Ранее полиция Косово в ответ на баррикадирование этническими сербами двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Сербией приостановила их деятельность. Сербское население северной части Косово было недовольно решением правительства запретить им пользоваться выданными в Сербии автомобильными номерами и личными ID-картами и перевести их в принудительном порядке на косовские документы.
На фоне конфликта с Косово в Сербии заговорили о "денацификации" Балкан, а президент Александр Вучич выступил с заявлением, в котором обвинил в эскалации Приштину и пообещал, что Сербия "победит". На такое заявление отреагировала миссия НАТО в Косово, которая заверила, что будет вмешаться, "если стабильность региона окажется под угрозой".
- 1 августа Косово отложило процедуру введения перерегистрации документов сербов до 1 сентября.
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