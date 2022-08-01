На границе Сербии и Косово исчезли все баррикады и возобновилось движение

Об этом сообщает РТС.

Как сообщают корреспонденты сербского телеканала, было возобновлено движение на обоих пограничных пунктах пропуска – Яринье и Мердар.

В то же время, со стороны Косово началось внедрение анонсированных ранее правил об издании временных удостоверений для владельцев сербских документов.

Ранее полиция Косово в ответ на баррикадирование этническими сербами двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Сербией приостановила их деятельность. Сербское население северной части Косово было недовольно решением правительства запретить им пользоваться выданными в Сербии автомобильными номерами и личными ID-картами и перевести их в принудительном порядке на косовские документы.

На фоне конфликта с Косово в Сербии заговорили о "денацификации" Балкан, а президент Александр Вучич выступил с заявлением, в котором обвинил в эскалации Приштину и пообещал, что Сербия "победит". На такое заявление отреагировала миссия НАТО в Косово, которая заверила, что будет вмешаться, "если стабильность региона окажется под угрозой".

1 августа Косово отложило процедуру введения перерегистрации документов сербов до 1 сентября.

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