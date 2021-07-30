На границе с Украиной задержали белоруса, которого искал Интерпол

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.



Отмечается, что им оказался 43-летний гражданин Республики Беларусь.



Иностранец въезжал в Украину на автомобиле BMW в качестве пассажира.



По предварительным данным установлено, что согласно с учетными записями Интерпола мужчина числится в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Германию для привлечения к уголовной ответственности за совершение кражи.



Задержанный передан компетентным органам.

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