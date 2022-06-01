Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Адвокат Михаил Беняш сообщил, что к нему обратились за юридической помощью более 1000 военнослужащих и силовиков МВД. По его словам, многие нарушили приказ войти в Украину для боевых действий или подавления протестов в городах, оккупированных российскими войсками.

17 марта российская правозащитная группа "Агора" запустила Telegram-канал, где военнослужащие и их родственники могут обратиться за юридической помощью при отказе от приказов. Директор группы Павел Чиков сообщил, что в течение следующих 10 дней отреагировал 721 человек из числа военнослужащих и силовиков.

Согласно указу от 4 марта, находящемуся в распоряжении WSJ, подписанному командиром российской базы, было уволено несколько сотен военнослужащих, которые отказывались выполнять приказы при исполнении служебных обязанностей у границы с Украиной. Пока неизвестно, грозило ли бывшим солдатам дополнительное наказание.

Другой документ, который просмотрел Журнал, подписан судьей военного суда города Нальчик и датирован 25 мая, отклонил апелляцию 115 военнослужащих Росгвардии, уволенных со службы за отказ въехать в Украину в конце февраля и начале марта.

Российское законодательство предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы для военнослужащих, отказывающихся от присяги. Однако они вправе отказаться от приказов, которые они считают незаконными.

Наказание за отказ от приказов во время того, что Путин называет "специальной военной операцией" в Украине, пока ограничивалось увольнением солдат без выплаты заработной платы или лишением их специальной ипотеки и других льгот по службе, объяснил московский эксперт по защите Павел Лузин.

"Если власть РФ будет раскручивать эти случаи, то нечаянно усугубит масштабы дезертирства, которые небольшие в процентах, но продолжают расти", – сказал он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb