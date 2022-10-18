Об этом в эфире Еспресо заявил глава Объединения силовиков BYPOL и член Объединенного переходного кабинета Беларуси Александр Азаров.

"Это очень странно. Сначала вывозят технику из Беларуси, теперь завозят. Беларускую вывезли, русскую завезли. Возможно, это был процесс, связанный с тем, что Лукашенко уговаривал Путина не вводить его войска. Он мог говорить, чтобы Путин забирал и использовал технику, но не нужно вводить живую силу", - отметил он.

Азаров считает, что видимо Путин решил настоять на своем.

"Техника теперь начала ехать российская с войсками РФ. На границе с Украиной действительно стоят беларуские части усиленные российскими ракетными комплексами. Этих подразделений недостаточно для ведения наступления. Все будет зависеть от количества прибывших россиян", - подытожил оппозиционер.