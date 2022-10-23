На границе с Украиной россияне начали строить "защитные сооружения"

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений", - написал Гладков и опубликовал фото сооружений пирамидальной формы.

Больше информации губернатор не предоставил.

Напомним, Денис Попович, военный эксперт, отметил, что на направлениях Сватового и Кременной противник опрокидывает мобилизованных и строит укрепления, также пытается контратаковать наши войска.

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