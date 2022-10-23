На границе с Украиной россияне начали строить "защитные сооружения"
В Белгородской области РФ начали устанавливать конструкции, которые местные чиновники называют "защитными сооружениями"
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений", - написал Гладков и опубликовал фото сооружений пирамидальной формы.
Больше информации губернатор не предоставил.
- Напомним, Денис Попович, военный эксперт, отметил, что на направлениях Сватового и Кременной противник опрокидывает мобилизованных и строит укрепления, также пытается контратаковать наши войска.
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