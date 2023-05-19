На границе с Украиной появились элитные подразделения ГРУ РФ

Об этом информирует Центр нацсопротивления .

На границе с Украиной, в поселке Теткино Курской области, подполье обнаружило размещение элитных подразделений, подчиняющихся главному разведывательному управлению России.

"Туда прибыли группы специального назначения 3-й отдельной гвардейской бригады специального назначения (Тольятти, Самарская область) и 22-й отдельной гвардейской бригады специального назначения (Степной, Ростовская область)", - пишет ведомство.

По данным подполья, подразделение прибыло туда недавно.

Их задача – противостоять партизанам в пограничных, осуществлять диверсии и улучшать мораль в российских воинах.