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На границе с Украиной находятся семь батальонов вооруженных сил Беларуси, - разведка

1 июля, 2022 пятница
15:10
Мир

На границе с Украиной находятся семь батальонов вооруженных сил Беларуси, угроза вторжения белорусской армии на территорию Украины с военной точки зрения сохраняется

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Сегодня прямой угрозы со стороны Беларуси нет, потому что не создана группировка войск, не развернута система управления этой группировкой. Это основной элемент того, что идет непосредственная подготовка к боевым действиям", - пояснил Вадим Скибицкий.

В то же время, по его словам, пребывание у границы семи батальонов вооруженных сил Беларуси побуждает украинское командование привлекать дополнительные силы сдерживания и усиливать разведку.

"Это отвлекает ресурсы и средства от нашего восточного фронта. Кроме того, постоянное перемещение войск направлено на то, чтобы держать нас в напряжении. Отрабатываются отдельные элементы, тактические эпизоды возможных наступательных действий именно с территории Беларуси", - отметил представитель Главного управления разведки Министерства обороны. Украины.

  • 26 июня Беларусь усилила границу с Украиной шестью батальонами. Они усиливают участки границы в Брестской и Гомельской областях и пытаются вести разведку на границах Украины и Польши.
  • Президент Украины ВладимирЗеленский обратился к гражданам Беларуси и призвал их не участвовать в войне в Украине.

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