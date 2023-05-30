Об этом сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

"Многокилометровая пробка на границе Украины с Россией в районе Новоазовска. Грузовики преимущественно тянут наше зерно, украденное россиянами. Но огромная куча легковых автомобилей из оккупированных частей Запорожья и Донетчины. Прямое следствие приазовского "хлопка" в конце недели", - написал .