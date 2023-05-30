На границе с РФ в Донецкой области возникла многокилометровая пробка из-за грузовиков с краденым зерном, - Андрющенко
В Донецкой области в районе Новоазовска на границе Украины с Россией образовалась многокилометровая пробка из грузовиков, которые вывозят краденое украинское зерно. Чиновники считают, что движение в сторону границы с РФ оживилось после недавних взрывов
Об этом сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.
"Многокилометровая пробка на границе Украины с Россией в районе Новоазовска. Грузовики преимущественно тянут наше зерно, украденное россиянами. Но огромная куча легковых автомобилей из оккупированных частей Запорожья и Донетчины. Прямое следствие приазовского "хлопка" в конце недели", - написал .
- Страна-агрессор РФ спекулирует на "зерновом соглашении", препятствуя украинскому экспорту и делая вид, что "проигрывает" от этой ситуации. Россия же удвоила продажу собственной продукции.
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