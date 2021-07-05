На границе с Польшей задержали латыша, который вез из Украины более 600 предметов военного назначения
Гражданин Латвии пытался незаконно вывезти из Украины комплектующие к боевому оружию, военную экипировку и амуницию
Об этом передает пресс-служба ГПСУ.
Пограничники Львовского отряда и сотрудники таможни разоблачили незаконную транспортировку предметов военного назначения с территории Украины. Злоумышленником оказался гражданин Латвии.
Отмечается, что в результате проверки автомобиля "Фольксваген", в багажном отделении пограничники обнаружили почти шесть с половиной сотен предметов военного назначения.
Среди найденного:
- ударно-спусковые механизмы к самозарядному карабину Симонова;
- рукоятки к штык-ножам;
- подсумки для гранат;
- шлемы.
Гражданин Латвии, со своей стороны, отметил, что приобрел комплектующие военного назначения в Украине, поскольку увлекается исторической реконструкцией.
В соответствии со ст. 263 Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до семи лет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.15
Покупка 27.15Продажа 27.41
-
EUR
Покупка 32.13Продажа 32.55
- Актуальное
- Важное