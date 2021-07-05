На границе с Польшей задержали латыша, который вез из Украины более 600 предметов военного назначения

Об этом передает пресс-служба ГПСУ.

Пограничники Львовского отряда и сотрудники таможни разоблачили незаконную транспортировку предметов военного назначения с территории Украины. Злоумышленником оказался гражданин Латвии.





Отмечается, что в результате проверки автомобиля "Фольксваген", в багажном отделении пограничники обнаружили почти шесть с половиной сотен предметов военного назначения.





Среди найденного:

ударно-спусковые механизмы к самозарядному карабину Симонова;

рукоятки к штык-ножам;

подсумки для гранат;

шлемы.



Гражданин Латвии, со своей стороны, отметил, что приобрел комплектующие военного назначения в Украине, поскольку увлекается исторической реконструкцией.





В соответствии со ст. 263 Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до семи лет.





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