На границе с Польшей дальнобойщики перекрывали дорогу
Во Львовской области в четверг, 4 июля, полсотни водителей грузовиков перекрывали движение по дороге Тернополь-Львов-Рава-Русская
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
"Сегодня почти 50 человек перекрыли движение на 185 километре автодороги М-09 сообщением Тернополь — Львов — Рава-Русская. Таким образом, водители крупногабаритных грузовиков протестовали из-за того, что им приходится ждать до четырех суток, чтобы пересечь границу на выезд", — написал Козицкий.
Глава области уточнил, что, по состоянию на 20:30, в очереди ЧП "Рава-Русская" ожидают 950 грузовиков.
Козицкий отметил, что пропускная способность этого ЧП, согласно Меморандуму, 300 автомобилей в сутки. За прошедшие сутки границу на выезд здесь пересекли 320 грузовиков. В Краковке пропускная способность 500 машин, а пропустили в сутки – 780. В Шегинях – 250, а пересекли границу – 340.
"На всех пунктах пропуска, которые есть во Львовской области, таможенная и пограничная службы работают сверхурочно и пытаются пропускать транспортных средств больше, чем предусматривает Меморандум. Но нужно учитывать грузы, которые едут вне очереди — это гуманитарная помощь, а также скоропортящиеся товары. Поэтому иногда приходится стоять в очереди дольше. Мы понимаем эту проблему и уже работаем над ее решением", — добавил Козицкий.
Он отметил, что в настоящее время во Львовской области обустраивают на каждом ПП временные стоянки, где будут модульные домики с душем, туалетом и комнатой отдыха для водителей. Первые такие стоянки построят в Краковце, Шегинях и Мостисках.
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