На границе с оккупированным Крымом закрывают пункт пропуска "Чаплинка"

Об этом говорится в распоряжении Херсонской областной государственной администрации, передает РБК-Украина .

"Прекратить функционирование контрольного пункта въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее "Чаплинка" с 19 октября 2021 года", - говорится в распоряжении.

Как отмечается, контроль за его выполнением возложен на заместителя главы ОГА Эдуарда Науменко.

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