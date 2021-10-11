На границе с оккупированным Крымом закрывают пункт пропуска "Чаплинка"
С 19 октября контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка" на административной границе с оккупированным Крымом закроют
Об этом говорится в распоряжении Херсонской областной государственной администрации, передает РБК-Украина .
"Прекратить функционирование контрольного пункта въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее "Чаплинка" с 19 октября 2021 года", - говорится в распоряжении.
Как отмечается, контроль за его выполнением возложен на заместителя главы ОГА Эдуарда Науменко.
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