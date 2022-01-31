На границе с оккупированным Крымом задержан украинец, перевозивший боеприпасы
Военнослужащие Херсонского пограничного отряда обнаружили патроны у гражданина Украины, направлявшегося во временно оккупированный Крым
Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы.
"Вчера, на КПВВ "Каланчак" прибыл гражданин Украины, направлявшийся во временно оккупированный Крым. Во время осмотра его вещей с помощью рентгено-телевизионного интроскопа пограничники обнаружили 5 патронов калибра 7,62 мм и гильзу", - отметили в службе.
Пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 263 УКУ "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и передали гражданина правоохранителям для проведения дальнейших следственных действий.
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