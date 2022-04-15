На границе с Молдовой задержали 26-летнего украинца в женской одежде, пытавшегося незаконно покинуть страну

Об этом сообщила пресс-центр Государственной пограничной службы в Facebook.



"На контрольном посту пограничники совместно с сотрудниками нацполиции и терробороны обнаружили в такси 26-летнего украинца. Путешественник в женских одеждах планировал попасть в Молдову. При себе также имел временное удостоверение военнообязанного", - говорится в сообщении.



На мужчину открыли административное производство по факту незаконного пересечения границы.

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