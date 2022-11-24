На границе с Молдовой приостановили работу пункты пропуска
Из-за отсутствия электроэнергии на границе с Молдовой не работают пункты пропуска
Об этом сообщает Пограничная служба Молдовы в telegram.
Пункты пропуска приостановили работу из-за технических неисправностей в базе данных таможенного органа Украины и отсутствия электроэнергии на украинской стороне, говорят пограничники.
Речь идет о пунктах Вулканешты – Виноградовка, Мирное – Табаки, Чадыр-Лунга – Новые Трояны, Бричаны – Россошаны, Окница – Сокиряны, Гриманкауц – Вашковцы, Джурджулешть – Рени, Чишмикиой – Долинское.
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