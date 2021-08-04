На границе с Молдовой изъяли коллекцию из 518 старинных монет
В пункте пропуска "Мамалыга", что на украинском-молдавской границе, было обнаружено коллекцию старинных монет
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Известно, что монеты могут принадлежать к временам Римской империи.
Отмечается, что монеты нашли в микроавтобусе Mercedes Sprinter, за рулем которого ехал 56-летний гражданин Молдовы.
"Во время общего осмотра пограничники и работники таможни, в рядом с водительским сиденьем, нашли скрытый бумажный пакет. Открыв конверт, правоохранители обнаружили коллекционный блокнот с 513 монетами, которые по внешним признакам похожи на серебряные динары времен Римской империи", - говорится в сообщении.
По словам водителя, посылку он получил в Молдове и должен был перевезти в Украину.
Известно, что коллекцию изъяли и передали компетентным органам для проведения экспертизы и установления культурной и исторической ценности.
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