На границе с Молдовой изъяли коллекцию из 518 старинных монет

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.



Известно, что монеты могут принадлежать к временам Римской империи.



Отмечается, что монеты нашли в микроавтобусе Mercedes Sprinter, за рулем которого ехал 56-летний гражданин Молдовы.



"Во время общего осмотра пограничники и работники таможни, в рядом с водительским сиденьем, нашли скрытый бумажный пакет. Открыв конверт, правоохранители обнаружили коллекционный блокнот с 513 монетами, которые по внешним признакам похожи на серебряные динары времен Римской империи", - говорится в сообщении.



По словам водителя, посылку он получил в Молдове и должен был перевезти в Украину.



Известно, что коллекцию изъяли и передали компетентным органам для проведения экспертизы и установления культурной и исторической ценности.

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