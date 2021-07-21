На границе с Молдовой 15 украинцев показали фейковый ПЦР-тест: им позволили продолжить путешествие

Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на сообщение пограничной полиции, передает "Европейская правда".



Инцидент произошел 20 июля на пункте пропуска Крива-Мамалыга.



Украинцы прибыли рейсовым автобусом и показали пограничникам справки о отрицательном тесте. У пограничников появились сомнения в подлинности документов. После звонка в лабораторию, где якобы сдавали тесты, установили, что эти люди не приходили туда на анализ.

В итоге пограничники разрешили украинском продолжить путешествие, но с обязательством отбыть двухнедельную самоизоляцию.

В Молдове с 19 июля начали действовать последние изменения правил въезда. Все туристы должны предоставить или отрицательный результат теста, сделанного не ранее 72 часов до поездки или пройти самоизоляцию. Это правило не распространяется на вакцинированных, если от завершения курса прошло более 14 дней и человек может подтвердить это соответствующим документом. Исключения предусмотрены и для ряда категорий путешественников.

В случае въезда из стран, которые Молдова определила красной зоной, 14-дневная самоизоляция обязательна - кроме вакцинированных людей без симптомов болезни, детей до 6 лет, детей 6-18 лет с отрицательным тестом, а также людей, которые переболели не ранее последних 90 дней и могут это подтвердить.

Тест и самоизоляцию не требуют также от транзитных путешественников.