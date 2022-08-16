На границе с Беларусью построено несколько линий обороны, - мэр Житомира Сухомлин
Житомирская область - одна из первых, которая начала строить укрепрайоны на границе с Беларусью
Об этом в эфире Еспресо сказал мэр Житомира Сергей Сухомлин.
"Мы должны быть готовы. Житомирская область – одна из самых первых, которая начала строить укрепрайоны на границе с Беларусью. Силами руководителя ОВА, житомирского бизнеса, города. Уже построено несколько линий обороны, заливаются бетонные оборонные сооружения, делаем фортификационные сборные конструкции из железобетона и много чего еще", - сказал он.
По словам Сухомлина, достаточно большое количество военных подразделений находится на границе.
"Даже если у них (врагов, – ред.) будет желание зайти, они точно не смогут зайти, как 24 февраля. Я постоянно на контакте с нашими военными. Глава ОВА, Офис президента инспектируют и отмечают, что в Житомирской области оборона выстроена достаточно серьезно", - подытожил мэр.
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