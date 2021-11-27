На границе с Беларусью пострадали два польских пограничника

Действовали они при поддержке силовиков Лукашенко, информирует Еспресо.TV.



По сообщению Пограничной стражи Республики Польша, во время атаки белорусские службы ослепили польских офицеров и солдат лазерами и стробоскопом.



"Двое бойцов Войска Польского получили легкие ранения", - отмечает польская сторона.





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