На границе с Беларусью пострадали два польских пограничника
Вчера группа из более чем 100 нелегалов штурмовала границу с Польшей в районе Беловежья
Действовали они при поддержке силовиков Лукашенко, информирует Еспресо.TV.
По сообщению Пограничной стражи Республики Польша, во время атаки белорусские службы ослепили польских офицеров и солдат лазерами и стробоскопом.
"Двое бойцов Войска Польского получили легкие ранения", - отмечает польская сторона.
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