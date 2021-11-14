На границе с Беларусью погиб от пули польский военный

Как отмечается, у мужчины сработало служебное оружие, передает Еспресо.TV .



При этом у него не было непосредственного контакта с мигрантами, хотя и находился со своим подразделением на задании вблизи границы с Беларусью, куда сейчас стягивает силы командования Польского войска.



Погибшим является боец 17-й Великопольской механизированной бригады 11-й Любушской бронекавалерийской дивизии имени короля Яна III Собеского.



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"По предварительным выводам, выстрелило боевое оружие, повлекшее смерть военнослужащего. Других лиц это не касалось", - говорится в сообщении от дивизии .



"Военный не выполнял задач непосредственно на линии польско-белорусской границы. Его делегировали служить на границе чуть больше недели назад. С момента назначения (в этот район - ред.) он не имел контакта с мигрантами", - отмечает дивизионное командование.



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Семью погибшего бойца уже известили. С ними работает психолог.



Следствие проводит военная жандармерия в сотрудничестве с прокуратурой города Белостока на востоке Польши.

Напомним, польская сторона заявляет о выдаче мигрантам белорусскими силовиками холодного оружия и баллончиков со слезоточивым газом , которые применяли их против военных Польши.

При этом есть многочисленные фото- и видеоподтверждения активного участия белорусских офицеров и рядовых как в сопровождении мигрантов, так и в непосредственном руководстве их действиями на границе с Республикой Польша, где они помогают им разбирать изгороди и прорываться в ЕС.

Также Лукашенко будет ставить на границе военные палатки .



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