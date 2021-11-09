На границе с Беларусью имеем дело со срежиссированным действом, цель которого - посеять хаос, - премьер-министр Польши
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, выступая на чрезвычайном заседании сейма, назвал кризис на границе с Беларусью "срежиссированным действом для распространения хаоса"
Об этом сообщает tvp.info.
"На восточной границе мы имеем дело не только с насилием, но и со срежиссированным действом. Его цель состоит в том, чтобы посеять хаос в Польше и ЕС", - сказал Моравецкий.
По мнению польского премьера, Лукашенко - "исполнитель сценария по восстановлению Российской империи". Частью плана есть текущая ситуация на границе. Действиями белорусского диктатора руководит российский президент Владимир Путин.
“С этого момента я хочу в полную силу, не раскрывая деталей, сказать, что мы имеем дело с войной нового типа. Используется известное из прошлых десятилетий оружие, которым владели "советы", а теперь и россияне. Это дезинформация”, - сказал Моравецкий.
По его словам, на польско-белорусской границе находятся не беженцы, а мигранты, специально привлеченные для дестабилизации ситуации в Европе.
В то же время ответственность за возвращение людей в Беларусь премьер возлагает на Лукашенко.
- Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли к границе с Польшей в сопровождении силовиков.
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