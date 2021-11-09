На границе с Беларусью имеем дело со срежиссированным действом, цель которого - посеять хаос, - премьер-министр Польши

Об этом сообщает tvp.info.

"На восточной границе мы имеем дело не только с насилием, но и со срежиссированным действом. Его цель состоит в том, чтобы посеять хаос в Польше и ЕС", - сказал Моравецкий.

По мнению польского премьера, Лукашенко - "исполнитель сценария по восстановлению Российской империи". Частью плана есть текущая ситуация на границе. Действиями белорусского диктатора руководит российский президент Владимир Путин.

“С этого момента я хочу в полную силу, не раскрывая деталей, сказать, что мы имеем дело с войной нового типа. Используется известное из прошлых десятилетий оружие, которым владели "советы", а теперь и россияне. Это дезинформация”, - сказал Моравецкий.

По его словам, на польско-белорусской границе находятся не беженцы, а мигранты, специально привлеченные для дестабилизации ситуации в Европе.

В то же время ответственность за возвращение людей в Беларусь премьер возлагает на Лукашенко.