На границе РФ с Грузией, куда вчера направлялся БТР, развернут мобилизационный пункт. Спутниковые фото ситуации на КПП Верхний Ларс
В МВД РФ сообщили, что на КПП Верхний Ларс на границе с Грузией в ближайшее время развернут мобилизационный пункт военкомата
Об этом сообщает "Медуза".
26 сентября очередь на выезд из России растянулась более чем на 20 км, время ожидания прохождения границы составляло три-четыре дня. Накануне эту границу позволили пересекать на велосипедах и самокатах.
Компания Maxar 25 сентября сделала спутниковые фото ситуации на границе. Они показывают большое скопление транспортных средств, которые выезжают из России и пытаются пересечь границу с Грузией, на КПП Верхний Ларс. Компания добавляет, что причиной массового выезда является приказ президента России Путина о мобилизации для участия в войне в Украине.
Вчера, 26 сентября, очевидцы из очереди на этом КПП писали , что к пункту пропуска следует БТР с российскими военными. Российские таможенники с 25 сентября стали отказывать в выезде из страны со ссылкой на закон о мобилизации. В пограничном управлении ФСБ заявили, что БТР - это, "грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну".
- Отметим, что президент России Владимир Путин объявил проведение частичной мобилизации 21 сентября.
- Российские СМИ сообщают , что РФ закроет государственные границы уже 28 сентября, это произойдет сразу после "референдумов" на оккупированных территориях Украины и должно касаться только тех, кто оказался в мобилизационных списках.
- Пограничники РФ 26 сентября сообщили , что получили списки тех, кого предусмотрено мобилизовать. Их не будут выпускать за границу. Информация о запрете на выезд конкретного гражданина поступает в общую информационную систему пограничного контроля "Мир".
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