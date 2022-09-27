Об этом сообщает "Медуза".

26 сентября очередь на выезд из России растянулась более чем на 20 км, время ожидания прохождения границы составляло три-четыре дня. Накануне эту границу позволили пересекать на велосипедах и самокатах.

Компания Maxar 25 сентября сделала спутниковые фото ситуации на границе. Они показывают большое скопление транспортных средств, которые выезжают из России и пытаются пересечь границу с Грузией, на КПП Верхний Ларс. Компания добавляет, что причиной массового выезда является приказ президента России Путина о мобилизации для участия в войне в Украине.

Вчера, 26 сентября, очевидцы из очереди на этом КПП писали , что к пункту пропуска следует БТР с российскими военными. Российские таможенники с 25 сентября стали отказывать в выезде из страны со ссылкой на закон о мобилизации. В пограничном управлении ФСБ заявили, что БТР - это, "грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну".

Отметим, что президент России Владимир Путин объявил проведение частичной мобилизации 21 сентября.

Российские СМИ сообщают , что РФ закроет государственные границы уже 28 сентября, это произойдет сразу после "референдумов" на оккупированных территориях Украины и должно касаться только тех, кто оказался в мобилизационных списках.

Пограничники РФ 26 сентября сообщили , что получили списки тех, кого предусмотрено мобилизовать. Их не будут выпускать за границу. Информация о запрете на выезд конкретного гражданина поступает в общую информационную систему пограничного контроля "Мир".

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