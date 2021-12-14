На границе Польши с Беларусью мигранты при попытке прорыва повредили полицейские автомобили
В понедельник, 13 декабря, мигранты в очередной раз пытались прорваться через границу на территорию Польши и повредили автомобили камнями
Об этом сообщает польская полиция в своем Twitter.
Инцидент произошел около 20:00 в районе Вульки Тереховской.
"На полицейских напали при попытке силового пересечения границы в районе Вульки Тереховской. В наших офицеров бросали камни. Офицеры польской полиции не пострадали, повреждены несколько автомобилей", - говорится в сообщении.
Как сообщает пограничная служба Польши в Twitter, за минувшие сутки 80 мигрантов пытались пересечь границу со стороны Беларуси.
"На участке, охраняемом пограничным постом в Черемше, группа из 20 человек насильственно форсировала границу", - говорится в сообщении польских пограничников.
- 7 декабря в пограничной службе Беларуси рассказали , что лагерей на границе Беларуси больше нет, а мигранты ежедневно пытаются пересечь границу небольшими группами.
- 12 декабря во время силового прорыва границы, в которой участвовало 55 мигрантов, был ранен в лицо польского военнослужащего.
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