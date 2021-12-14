На границе Польши с Беларусью мигранты при попытке прорыва повредили полицейские автомобили

Об этом сообщает польская полиция в своем Twitter.



Инцидент произошел около 20:00 в районе Вульки Тереховской.



"На полицейских напали при попытке силового пересечения границы в районе Вульки Тереховской. В наших офицеров бросали камни. Офицеры польской полиции не пострадали, повреждены несколько автомобилей", - говорится в сообщении.

7 декабря в пограничной службе Беларуси рассказали , что лагерей на границе Беларуси больше нет, а мигранты ежедневно пытаются пересечь границу небольшими группами.

12 декабря во время силового прорыва границы, в которой участвовало 55 мигрантов, был ранен в лицо польского военнослужащего.

Как сообщает пограничная служба Польши в Twitter, за минувшие сутки 80 мигрантов пытались пересечь границу со стороны Беларуси."На участке, охраняемом пограничным постом в Черемше, группа из 20 человек насильственно форсировала границу", - говорится в сообщении польских пограничников.