На границе Польши и Беларуси устанавливают электронный барьер
Польша устанавливает на границе с Беларусью электронный барьер. Ранее между двумя странами был сооружен только бетонный забор
Об этом сообщает пресс-служба польских пограничников.
"На этой неделе завершились работы по первому 21-километровому участку электронного барьера на границе. В ближайшие дни мы получим еще несколько участков", - говорится в сообщении.
Ранее Польша возвела на границе с Беларусью бетонное ограждение.
- В октябре 2021 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что стена на границе с Беларусью возводится, чтобы защититься от миграционного шантажа режимов Лукашенко и Путина.
- 2 октября Погранслужба Польши сообщила, что Польша построила 140 километров "стены" на границе с Беларусью. Пограничники подчеркнули, что стоимость работ превысила 1,5 млрд злотых (355 млн долларов США).
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